L’Inter presenta la nuova maglia: tradizione ed innovazione, con lo Scudetto e la seconda stella

Inter e Nike hanno presentato la maglia che i calciatori nerazzurri indosseranno nel corso della stagione 2024/2025.

L’Inter ha ufficialmente svelato la nuova maglia che verrà utilizzata nel corso della stagione 2024/2025.

Creata dalla Nike, era estremamente attesa poiché, come è noto, su di essa faranno bella mostra non solo il tricolore dello Scudetto, ma per la prima volta nella storia anche la seconda stella.

Il logo del club meneghino è stato posizionato al centro del petto e, come spiegato dalla stessa Inter, tra le fonti di ispirazione c’è stata Milano “Una città che crea, costruisce e dà forma alle idee e ai sogni”.