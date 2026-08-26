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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

L’Inter lavora alle uscite: Asllani e Massolin vicini all’addio, più complicato quello di Luis Henrique

Calciomercato
Serie A
Inter

I nerazzurri, dopo aver portato a Milano Spence, Stones e Jones, adesso vogliono cedere gli esuberi: se andassero via tutti, potrebbe esserci spazio per un’ultima entrata.

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Dopo gli arrivi di Stones, Spence e Curtis Jones, l’Inter ha sistemato i vuoti presenti in rosa. I nerazzurri hanno portato a Milano tre pedine che saranno fondamentali per Cristian Chivu, potendo infine concentrarsi sulle cessioni e su un possibile, eventuale, affare last minute per l’attacco.

Nella rosa meneghina, infatti, sono tre i giocatori fuori dal progetto della stagione 2026/27: uno, Yanis Massolin, andrà via in prestito per farsi le ossa, mentre per gli altri due, Asllani e Luis Henrique, Marotta e Ausilio sperano di trovare un acquirente a titolo definitivo.

  • Asllani InterGetty Images

    ASLLANI PRONTO A DIRE ADDIO

    L’abanese è tornato a Milano dopo le negative esperienze con Torino e Besiktas. La sua esperienza all’Inter, comunque, è finita: il suo trasferimento all'Al Jazira, club degli Emirati Arabi, appare imminente. L’okay del giocatore, convinto da un lungo pressing degli arabi, ha definitivamente dato il via libera all’operazione e a breve Asllani lascerà Milano.


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  • Massolin ModenaModena FC

    MASSOLIN VA IN PRESTITO

    Chi, invece, ha una situazione diversa è Yanis Massolin. L’ex centrocampista del Modena è considerato molto importante per il futuro e quindi andrà via in prestito, anche perchè chiuso dalle tante alternative nel ruolo. Su di lui si era fatto avanti il Monza, ma alla fine dovrebbe essere la Ligue 1 la destinazione: Nizza, Troyes e Angers si contendono le sue prestazioni.


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  • Luis Henrique InterGetty Images

    LA SITUAZIONE LUIS HENRIQUE

    Più complicata, invece, la situazione legata all’esterno brasiliano. Dei tre esuberi, infatti, Luis Henrique è l’unico a non avere delle offerte concrete e, pertanto, potrebbe rimanere in rosa. Sarebbe, però, il terzo nelle gerarchie di Chivu sulla corsia destra, dietro Spence e, apparentemente, Diouf, schierato stabilmente in quella zona di campo dall’allenatore nerazzurro.

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  • ChivuGetty Images

    TUTTO RUOTA INTORNO ALLA TERZA CESSIONE

    L’Inter aveva pensato di comprare una quinta punta per dare un’alternativa in più, in termini di caratteristiche, a Chivu per il reparto. Un affare, però, subordinato alla cessione di tutti gli esuberi, compreso quindi Luis Henrique. Gli ultimi giorni chiariranno se, in casa nerazzurra, ci sarà spazio per un ultimo colpo, oltre alle tre cessioni già imbastite. 

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