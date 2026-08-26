L’Inter lavora alle uscite: Asllani e Massolin vicini all’addio, più complicato quello di Luis Henrique

Dopo gli arrivi di Stones, Spence e Curtis Jones, l’Inter ha sistemato i vuoti presenti in rosa. I nerazzurri hanno portato a Milano tre pedine che saranno fondamentali per Cristian Chivu, potendo infine concentrarsi sulle cessioni e su un possibile, eventuale, affare last minute per l’attacco.

Nella rosa meneghina, infatti, sono tre i giocatori fuori dal progetto della stagione 2026/27: uno, Yanis Massolin, andrà via in prestito per farsi le ossa, mentre per gli altri due, Asllani e Luis Henrique, Marotta e Ausilio sperano di trovare un acquirente a titolo definitivo.