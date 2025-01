L'Inter e un attacco a due facce: Lautaro Martinez e Thuram segnano insieme dopo una vita, Taremi in cerca di se stesso

Inter vs Empoli

L'argentino e il francese sono tornati a segnare in coppia dopo 254 giorni. Ma il dilemma si ripropone: alle loro spalle chi c'è?

Un primo tempo complicato, una ripresa migliore. E tre goal per rispondere ai tre del Napoli. Così l'Inter ha battuto l'Empoli nel posticipo domenicale, riportandosi a una sola vittoria di distanza e con una partita in meno rispetto al primo posto dei partenopei.

Nel bene e nel male, a San Siro è stata la serata dell'attacco. Decisivo nell'avere la meglio sulla coriacea squadra di Roberto D'Aversa, ma solamente per due terzi. O meglio: per tre quarti, contando anche il buon ingresso in campo di Arnautovic, autore dell'assist del tris.

La notizia, intanto, è che la ThuLa si è finalmente unita in una cosa sola. Nel senso che Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno segnato nella stessa partita. Ed è un evento che non si verificava da una vita.