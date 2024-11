L’Inter dilaga a Verona e torna in vetta, Inzaghi: “Contento per Correa, ma grande prova di tutti”

Hellas Verona vs Inter

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, commenta la netta vittoria ottenuta sul campo del Verona: “I ragazzi hanno fatto una partita seria”.

Una vittoria per scrollarsi di dosso le scorie della sosta e per tornare ad assaporare, in attesa della risposta del Napoli, il gusto della vetta.

L’Inter dilaga contro il Verona regalandosi un sabato quasi perfetto nel quale a vestire a sorpresa i panni del grande protagonista è stato Correa. Inzaghi lo ha scelto per sostituire l’indisponibile Lautaro Martinez e la fiducia concessa è stata ripagata con una prestazione eccellente scandita da un goal e due assist.

Il tecnico nerazzurro, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.