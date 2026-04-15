L’Inter celebra i Pink Floyd con una collezione speciale: dove comprarla, tutte le info

Calcio e musica unite da un filo, per l’occasione, di colore nerazzurro. La collaborazione tra Inter e Pink Floyd, realizzata insieme a Sony Music Italy, ha sorpreso tutti.
In occasione del 50° anniversario di “Wish You Were Here”, uno degli album che hanno fatto la storia del gruppo, nasce un’iniziativa speciale e una capsule collection ad hoc che riporta alla luce un capitolo di storia poco conosciuta.
Negli 70’, infatti, i Pink Floyd fondarono una squadra di calcio amatoriale che scendeva in campo durante le pause tra i tour: il Pink Floyd Football Club (PFFC). Oggi la collaborazione con l’Inter ripercorre e riscrive questa storia.