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Nino Caracciolo

L’Inter celebra i Pink Floyd con una collezione speciale: dove comprarla, tutte le info

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In occasione dei 50 anni di “Wish You Were Here”, uno degli album storici dei Pink Floyd, l’Inter è protagonista di una collaborazione davvero speciale.

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Calcio e musica unite da un filo, per l’occasione, di colore nerazzurro. La collaborazione tra Inter e Pink Floyd, realizzata insieme a Sony Music Italy, ha sorpreso tutti.

In occasione del 50° anniversario di  “Wish You Were Here”, uno degli album che hanno fatto la storia del gruppo, nasce un’iniziativa speciale e una capsule collection ad hoc che riporta alla luce un capitolo di storia poco conosciuta.

Negli 70’, infatti, i Pink Floyd fondarono una squadra di calcio amatoriale che scendeva in campo durante le pause tra i tour: il Pink Floyd Football Club (PFFC). Oggi la collaborazione con l’Inter ripercorre e riscrive questa storia.

  • UNA STORIA RIVISITATA

    Esiste una rara e iconica fotografia di quella squadra, scattata dalla fotografa Kim Gottlieb-Walker, che oggi ha ispirato la collezione realizzata dall’Inter, ribattezzata – rifacendosi al nome originale del club, Pink Floyd Football Club (PFFC) – con il nome di “Pink Floyd Fc Internazionale Milano”

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  • I PEZZI DELLA COLLEZIONE

    Il pezzo forte della collezione è la retro jersey che richiama direttamente la storica fotografia scattata da Kim Gottlieb-Walker: al centro la sigla PFFC, sul retro il logo del 50° anniversario dell’album, sulle maniche il logo dell’Inter e lo storico simbolo della stretta di mano. Oltre alla retro jersey sono state realizzate anche sciarpe, felpe e altri capi di abbigliamento e oggetti.

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  • I NERAZZURRI IN CAMPO CON UNA JACKET SPECIALE

    In occasione di Inter-Cagliari, gara in programma venerdì sera a San Siro, i calciatori nerazzurri scenderanno sul terreno di gioco indossando un’esclusiva Anthem Jacket della collezione in edizione limitatissima (appena 400 pezzi numerati).

  • DOVE ACQUISTARE LA COLLEZIONE

    I prodotti della collezione possono essere acquistati, a partire dal 15 aprile, sullo store online ufficiale dell’Inter e negli store fisici nel club nerazzurro di Milano, oltre che sullo store di Sony Music per alcuni item selezionati.

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