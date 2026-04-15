L’Inter celebra i Pink Floyd con una collezione speciale: dove comprarla, tutte le info

Il pezzo forte della collezione è la retro jersey che richiama direttamente la storica fotografia scattata da Kim Gottlieb-Walker: al centro la sigla PFFC, sul retro il logo del 50° anniversario dell’album, sulle maniche il logo dell’Inter e lo storico simbolo della stretta di mano. Oltre alla retro jersey sono state realizzate anche sciarpe, felpe e altri capi di abbigliamento e oggetti.