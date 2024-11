L'Inter accelera sul progetto seconda squadra: dalle strutture di allenamento all'allenatore, il piano di Marotta e Oaktree

Il club nerazzurro lavora alla squadra B, un progetto che potrebbe partire ufficialmente nella prossima stagione.

Le prime riunioni operative in Viale della Liberazione hanno dato l’indicazione chiara: Oaktree, il fondo proprietario dell'Inter, ha stabilito come obiettivo definitivo per il club nerazzurro la creazione di una seconda squadra, che dovrebbe prendere il via già a partire dalla prossima stagione.

Come rivela Calciomercato.com, questo progetto, portato avanti con determinazione, ha un importante presupposto strutturale e organizzativo che dovrà essere affrontato. Sarà infatti necessario che si liberi uno slot per permettere all’Inter di entrare in Serie C, un aspetto tipico delle dinamiche di ogni estate nel campionato della terza serie italiana.

Intanto l’Inter ha avviato le prime fasi del progetto, destinato a svilupparsi con attenzione e che sarà essenziale per la crescita del settore giovanile e per dare continuità ai giovani talenti nerazzurri, con vista sulla prima squadra.