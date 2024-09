L'infortunio di Barella, l'occasione di Frattesi: ora deve conquistare anche l'Inter

Barella non tornerà prima della prossima sosta, Inzaghi è pronto a lanciare definitivamente Frattesi anche in nerazzurro.

Nicolò Barella si ferma e non tornerà in campo prima di metà ottobre.

Una brutta notizia per l'Inter, che non potrà contare su uno dei suoi migliori giocatori nelle prossime partite in campionato ed in Champions League.

Allo stesso tempo l'infortunio di Barella potrebbe rappresentare la grande occasione di Davide Frattesi.

L'ex Sassuolo in nerazzurro fatica a trovare spazio con continuità, proprio perché chiuso dal compagno, mentre in Nazionale gioca e segna con impressionante regolarità.