L'incredibile trasformazione di Razvan Marin: è un centrocampista, ma ora segna come un attaccante

Il centrocampista del Cagliari, a segno anche col Genoa, ha vissuto un avvio di stagione da bomber. In Serie A, ma soprattutto in Nations League.

Razvan Marin ha segnato anche contro il Genoa. E a far notizia, paradossalmente, è che vedere il centrocampista del Cagliari andare a bersaglio non fa quasi più notizia.

In un contesto che vede la squadra di Davide Nicola fare la propria parte nella lotta per non retrocedere, Marin è diventato una sorta di attaccante a sorpresa. Anche se il suo ruolo in campo, e i suoi compiti in campo, sono evidentemente altri.

Prezioso a Cagliari, addirittura devastante con la maglia della Romania nelle partite di Nations League: il 2024/2025 dell'ex giocatore dell'Ajax, fin qui, è stato di altissimo livello nelle aree avversarie.