Un finale thriller. La Cremonese e il Lecce sono una di fronte all’altra, nel maggio che sancirà chi seguirà in Serie B il Verona e il Pisa. Dopo il successo pesante dei salentini in Toscana, la classifica recita: Lecce 32, Cremonese 28. Un gap di 4 punti a poche curve dal traguardo, che mette la squadra di Giampaolo spalle al muro. E dire che nella prima metà di stagione, il rendimento dei lombardi è stato talmente buono da far pensare a una salvezza già acquisita da Baschirotto e compagni. Che, invece, oggi sono a -4 dalla diretta concorrente.
L’incredibile parabola della Cremonese: dalla “salvezza virtuale” all’ultima spiaggia contro la Lazio
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RITORNO HORROR
Sei, solamente sei. Sono stati i punti della Cremonese nel girone di ritorno, con 1 vittoria, 3 pareggi e 11 sconfitte. Un rendimento pari a quello di Verona e Pisa, sul fondo della classifica di Serie A e di molto: basti pensare che il Lecce, 17esimo dalla 20esima giornata in poi, ha fatto 15 punti.
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DALLA LAZIO ALLA LAZIO
E dire che, proprio contro la Lazio all’andata, la Cremo aveva forse toccato il punto più alto della propria stagione. Un punto strappato all’Olimpico, il 21esimo del torneo e una decima posizione condivisa con Udinese e Sassuolo, a +9 sul Verona terzultimo. Sembrava il preludio a una salvezza da molti già considerata in tasta, ma oggi, invece, il mondo per i grigiorossi è completamente alla rovescia.
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CREMO E LECCE, CALENDARI A CONFRONTO
Dopo il successo di Pisa, il Lecce affronterà nelle ultime tre giornate la Juventus e il Genoa al Via del Mare, con in mezzo l’ultima trasferta della stagione a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. D’altro canto, invece, la Cremo sfiderà la Lazio nella 35esima giornata, per poi giocare nuovamente in casa contro Pisa e Como e in mezzo avrà il match esterno contro l’Udinese.
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LO ZINI ARMA FONDAMENTALE
Nel finale di campionato, lo Zini potrà essere un’arma importantissima per la Cremonese. I grigiorossi giocheranno tre partite su quattro nel proprio stadio, contro Lazio, Pisa e Como. Sicuramente il fattore casa sarà importante per gli uomini di Giampaolo, che hanno un gap di 4 lunghezze dal Lecce.
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