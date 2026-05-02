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US Cremonese v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

L’incredibile parabola della Cremonese: dalla “salvezza virtuale” all’ultima spiaggia contro la Lazio

Serie A
Cremonese

Il successo del Lecce manda i grigiorossi a -4 dalla zona salvezza: il crollo nel ritorno fa rischiare la B a Vardy e compagni.

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Un finale thriller. La Cremonese e il Lecce sono una di fronte all’altra, nel maggio che sancirà chi seguirà in Serie B il Verona e il Pisa. Dopo il successo pesante dei salentini in Toscana, la classifica recita: Lecce 32, Cremonese 28. Un gap di 4 punti a poche curve dal traguardo, che mette la squadra di Giampaolo spalle al muro. E dire che nella prima metà di stagione, il rendimento dei lombardi è stato talmente buono da far pensare a una salvezza già acquisita da Baschirotto e compagni. Che, invece, oggi sono a -4 dalla diretta concorrente.

  • US Cremonese v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    RITORNO HORROR

    Sei, solamente sei. Sono stati i punti della Cremonese nel girone di ritorno, con 1 vittoria, 3 pareggi e 11 sconfitte. Un rendimento pari a quello di Verona e Pisa, sul fondo della classifica di Serie A e di molto: basti pensare che il Lecce, 17esimo dalla 20esima giornata in poi, ha fatto 15 punti. 

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  • Lazio Cremonese Serie AGetty Images

    DALLA LAZIO ALLA LAZIO

    E dire che, proprio contro la Lazio all’andata, la Cremo aveva forse toccato il punto più alto della propria stagione. Un punto strappato all’Olimpico, il 21esimo del torneo e una decima posizione condivisa con Udinese e Sassuolo, a +9 sul Verona terzultimo. Sembrava il preludio a una salvezza da molti già considerata in tasta, ma oggi, invece, il mondo per i grigiorossi è completamente alla rovescia. 

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  • Lecce Cremonese Serie AGetty Images

    CREMO E LECCE, CALENDARI A CONFRONTO

    Dopo il successo di Pisa, il Lecce affronterà nelle ultime tre giornate la Juventus e il Genoa al Via del Mare, con in mezzo l’ultima trasferta della stagione a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. D’altro canto, invece, la Cremo sfiderà la Lazio nella 35esima giornata, per poi giocare nuovamente in casa contro Pisa e Como e in mezzo avrà il match esterno contro l’Udinese. 


  • FBL-ITA-SERIEA-CREMONESE-MILANAFP

    LO ZINI ARMA FONDAMENTALE

    Nel finale di campionato, lo Zini potrà essere un’arma importantissima per la Cremonese.  I grigiorossi giocheranno tre partite su quattro nel proprio stadio, contro Lazio, Pisa e Como. Sicuramente il fattore casa sarà importante per gli uomini di Giampaolo, che hanno un gap di 4 lunghezze dal Lecce.

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