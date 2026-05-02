L’incredibile parabola della Cremonese: dalla “salvezza virtuale” all’ultima spiaggia contro la Lazio

Un finale thriller. La Cremonese e il Lecce sono una di fronte all’altra, nel maggio che sancirà chi seguirà in Serie B il Verona e il Pisa. Dopo il successo pesante dei salentini in Toscana, la classifica recita: Lecce 32, Cremonese 28. Un gap di 4 punti a poche curve dal traguardo, che mette la squadra di Giampaolo spalle al muro. E dire che nella prima metà di stagione, il rendimento dei lombardi è stato talmente buono da far pensare a una salvezza già acquisita da Baschirotto e compagni. Che, invece, oggi sono a -4 dalla diretta concorrente.