L'incredibile dato del Brentford: in 4 partite di fila è andato a segno dopo pochissimi secondi

Brentford vs Wolverhampton Wanderers

"Meglio tardi che mai" è un detto che non si addice particolarmente al Brentford. Squadra che, al contrario, ha deciso di portarsi costantemente avanti con il lavoro ogni volta che scende in campo in Premier League.

Oggi è accaduto di nuovo, tanto che il dato è definitivamente diventato incredibile: per la quarta giornata di fila la squadra di Thomas Frank ha trovato il vantaggio dopo pochi secondi dall'inizio della partita.

La vittima, questa volta? Il Wolverhampton. E in precedenza era toccato al Manchester City, al Tottenham e al West Ham.