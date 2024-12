L’IFAB dà il via libera al VAR a chiamata: come funzionerà e dove verrà utilizzato il Football Video Support

L’IFAB ha deciso di consentire la sperimentazione del Football Video Support: quante chiamate saranno possibili e dove.

E’ un qualcosa del quale si parla tanto ormai da diversi anni e presto diventerà realtà.

Il VAR a chiamata è stato più volte richiesto a gran voce da dirigenti, allenatori e in generale addetti ai lavori e l’IFAB, ovvero l’organo internazionale che ha il potere di stabilire le modifiche e l’innovazione delle regole del gioco del calcio, ha dato il definitivo via libera per la sua sperimentazione.

Gli allenatori potranno dunque richiedere un controllo delle decisioni arbitrali, ma chi potrà farlo e in quali campionati?