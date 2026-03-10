L'errore nel derby e Dumfries che migliora: contro l'Atalanta l'ultima chance per Luis Henrique?

Alla fine Milan-Inter si è decisa in una singola azione e in un solo movimento, quello di Pervis Estupinan che si è ritrovato davanti alla porta e ha battuto Sommer. Ecco, ma come ha fatto l'esterno ecuadoriano ad essere solo e avere il tempo di segnare il goal vittoria?

Se Estupinan è stato l'eroe dei rossoneri, dall'altra parte, il protagonista in negativo della sconfitta dell'Inter porta il nome di Luis Henrique. Certo, la prestazione complessiva dei nerazzurri è stato sotto tono in generale ma inevitabilmente al centro delle critiche ci finisce il brasiliano, responsabile sulla rete che ha deciso il derby.

Le assenze contro il Milan hanno pesato, anche quella di Denzel Dumfries che però sta migliorando di condizione dopo il lungo stop. Per Cristian Chivu può essere proprio l'olandese l'arma in più nelle ultime gare di campionato. E quanto successo con il Milan ne è la conferma.