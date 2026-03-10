Goal.com
Luis Henrique DumfriesGetty Images
Andrea Ajello

L'errore nel derby e Dumfries che migliora: contro l'Atalanta l'ultima chance per Luis Henrique?

Luis Henrique protagonista in negativo contro il Milan: Chivu però adesso ritroverà Dumfries, l'olandese è il il rinforzo per lo scudetto.

Alla fine Milan-Inter si è decisa in una singola azione e in un solo movimento, quello di Pervis Estupinan che si è ritrovato davanti alla porta e ha battuto Sommer. Ecco, ma come ha fatto l'esterno ecuadoriano ad essere solo e avere il tempo di segnare il goal vittoria? 

Se Estupinan è stato l'eroe dei rossoneri, dall'altra parte, il protagonista in negativo della sconfitta dell'Inter porta il nome di Luis Henrique. Certo, la prestazione complessiva dei nerazzurri è stato sotto tono in generale ma inevitabilmente al centro delle critiche ci finisce il brasiliano, responsabile sulla rete che ha deciso il derby. 

Le assenze contro il Milan hanno pesato, anche quella di Denzel Dumfries che però sta migliorando di condizione dopo il lungo stop. Per Cristian Chivu può essere proprio l'olandese l'arma in più nelle ultime gare di campionato. E quanto successo con il Milan ne è la conferma. 

  • DA CAMBIASO A ESTUPINAN: LUIS HENRIQUE SI "RIPETE"

    Lo ha detto Massimiliano Allegri dopo Milan-Inter: "Avevamo preparato quella situazione". E il riferimento è al goal segnato da Estupinan; un'azione quindi provata in settimana e che è risultata determinante.

    Senza dubbio se c'è una zona di campo dove l'Inter può soffrire e dove ha sofferto in alcune gare è stata proprio quella ricoperta da Luis Henrique. La disattenzione che ha portato al goal di Estupinan però non è il primo errore di questo tipo.

    Poche settimane fa ad esempio, sempre in un big match, ovvero contro la Juventus, il brasiliano non aveva visto l'inserimento di Cambiaso che ha potuto segnare da pochi passi. Situazioni simili che dimostrano le difficoltà di Luis Henrique in fase difensiva. Limiti che il brasiliano non è riuscito a sopperire con l'apporto offensivo, che è stato molto ridotto in questi mesi. 

  • L'INGRESSO DI DUMFRIES E I PRIMI SEGNALI

    Il derby quindi si inserisce nelle note stonate della stagione di Luis Henrique, uscito al minuto 59 per lasciare spazio a Dumfries. L'olandese era uno dei grandi assenti tra i titolari nell'Inter contro il Milan. Assenza che dura da novembre, da quando si è dovuto fermare per risolvere i problemi alla caviglia con tanto di operazione.

    A San Siro nel derby però ci sono stati i primi segnali incoraggianti da parte di Dumfries, che aveva giocato mezz'ora in Coppa Italia contro il Como pochi giorni prima ed era subentrato pochi minuti con il Genoa nella gara precedente di campionato. 

    La sola presenza di Dumfries sulla fascia destra ha dato una pericolosità decisamente superiore all'Inter e una preoccupazione in più per il Milan. Non può essere ancora il miglior Dumfries ma ci sono indizi positivi per Chivu. 

  • DUMFRIES O LUIS HENRIQUE, CHI GIOCA CONTRO L'ATALANTA?

    Il pesante errore nel derby ha riacceso i riflettori su Luis Henrique e aumentato la "voglia" dell'ambiente nerazzurro di rivedere in campo dall'inizio Dumfries. Sabato l'Inter ospiterà l'Atalanta e Chivu si porterà dietro il dubbio.

    L'olandese non gioca da inizio novembre e quindi potrebbe aver ancora bisogno di mettere minuti nelle gambe prima di tornare titolare. Questi giorni di allenamento chiariranno le idee del tecnico.

    Luis Henrique spera di avere quindi ancora un'opportunità contro l'Atalanta ma nel caso, potrebbe essere davvero l'ultima chance. E a prescindere da come andrà, comunque, lo spazio sarà inevitabilmente ridotto nelle ultime giornate di campionato. 

  • IL RINFORZO PER LO SCUDETTO

    Non c'era bisogno di Milan-Inter comunque per capire l'importanza per Chivu di riavere Dumfries al 100% o comunque a completa disposizione per giocare titolare. L'olandese è stato probabilmente il miglior giocatore nerazzurro nella passata stagione e nonostante nei mesi prima dell'infortunio non sia riuscito a mantenere lo stesso livello, Dumfries rimane un elemento fondamentale nello scacchiere tattico dell'Inter. 

    Con la squadra di Chivu che potrebbe iniziare a sentire le fatiche di una stagione in campionato fin qui quasi perfetta, poter contare su un Dumfries fresco può diventare la carta decisiva per lo scudetto. 

