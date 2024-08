L'ennesima rinascita di McKennie alla Juventus: da esubero a elemento "utile e funzionale"

Messo alla porta come un anno fa, l'americano è di nuovo pronto a ritagliarsi il proprio spazio. La conferma di Motta: è stato reintegrato.

Sì, Weston McKennie è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Non un nuovo giocatore, ma quasi. Perché ritrovarlo a disposizione di Thiago Motta a un giorno dall'esordio in campionato rappresentava uno scenario quasi da fantascienza.

McKennie è stato reintegrato dall'allenatore e della dirigenza. Una decisione che lo stesso Motta ha confermato in conferenza stampa. Lo stesso discorso non si può fare per Federico Chiesa, ad esempio: lui è e resta sul mercato, in attesa che qualcosa si sblocchi negli ultimi giorni di agosto.

"McKennie è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze": così ha parlato Thiago Motta ai giornalisti presenti in sala stampa. Senza dilungarsi troppo, ma al contempo spiegando come l'americano sia tornato completamente a far parte dei suoi piani.