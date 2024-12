L'emergenza del Milan: Leão, Pulisic, Loftus-Cheek, Musah, chi recupera contro la Roma e per la Supercoppa

Il problema capitato al portoghese a Verona è l'ennesimo in un periodo sfortunatissimo: le sensazioni verso i prossimi impegni rossoneri.

Nel contesto ancora una volta di una prestazione non esattamente da ricordare, il Milan ha vinto. E per come si stavano mettendo le cose è già una notizia non da sottovalutare. Però un asterisco negativo, dopo l'1-0 di Verona firmato Reijnders, c'è: si è fermato anche Rafael Leão.

L'attaccante portoghese è stato schierato dal primo minuto da Fonseca al Bentegodi, largo a sinistra come sempre. Ma poco dopo la mezz'ora ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto al cambio. Al suo posto è entrato Theo Hernandez, che al contrario del compagno era stato lasciato inizialmente in panchina.

In attesa di capire come si evolverà la sua situazione nei prossimi giorni, il contrattempo di Leão rischia di essere un problema. Perché il Milan si prepara a rimboccarsi le maniche, a sfidare la Roma e a giocare la Supercoppa Italiana, intanto. E poi perché l'ex Sporting e Lille è in buona compagnia.