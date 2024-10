L'avvio super di Omorodion: poker in un tempo con la Spagna Under 21, col Porto segna a raffica

Il 2004 spagnolo ha attirato l'attenzione di svariati club in estate, ma dal suo arrivo al Porto non smette più di segnare: 4 goal anche con l'U21.

Un'altra stella sta emergendo nel calcio europeo e, tanto per cambiare, si sta affermando nel Porto: parliamo di Samu Omorodion.

L'attaccante spagnolo, di origini nigeriane, in estate è stato accostato a svariate squadre, tra cui Napoli, Roma e Chelsea, con il trasferimento verso quest'ultima che è saltato ad un passo dall'accordo finale.

Il classe 2004 si è dunque poi trasferito in Portogallo dove, da inizio stagione, sta segnando a raffica: devastante anche in nazionale Under 21, con quattro goal segnati in un tempo contro il Malta U21.