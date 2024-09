L'avvio sprint del Torino: Vanoli allenatore del mese, brillano Ricci e Ilic, sorpresa Saul Coco

Il tecnico granata è stato premiato Coach of the Month di agosto: la sua squadra ha iniziato il campionato spaventando il Milan e battendo l'Atalanta.

Sette punti nelle prime tre giornate sono tanta roba, per chi ha chiuso la scorsa stagione al nono posto, in coabitazione con il Napoli, mancando l'accesso allargato alle coppe europee. E potevano essere nove, se solo la luce non si fosse spenta nel finale dell'esordio di San Siro.

Il Torino è primo in classifica assieme all'Inter, alla Juventus e all'Udinese. Sorprendentemente, soprattutto per il blasone delle squadre affrontate: il nuovo Milan di Paulo Fonseca e la sempre ambiziosa Atalanta di Gian Piero Gasperini, oltre al neopromosso Venezia. Tre partite, due vittorie un pareggio: un gran bell'avvio, come nel 2022/2023.

La staffetta in panchina tra Ivan Juric e Paolo Vanoli, arrivato proprio dai veneti dopo averli condotti alla promozione in Serie A, sta dando i propri frutti. E un primo riconoscimento, in attesa di capire rosa riserverà la stagione granata, se l'è preso proprio il tecnico.