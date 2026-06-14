L'attacco stecca e il Brasile si indigna per Endrick: i primi guai di Ancelotti dopo 1-1 contro il Marocco

No, non è stato l'esordio che Carlo Ancelotti avrebbe sognato. Per nulla. Pur con tutte le attenuanti del caso: la prima tra tutte, la pericolosità di un Marocco che quattro anni fa è pur sempre arrivato in semifinale.

Però il Brasile è il Brasile. Non sarà la favorita in generale, ma contro Hakimi e compagni lo era, chiaro. E dunque è altrettanto palese come l'1-1 scaturito dal vantaggio di Saibari e dal pari di Vinicius Junior, sempre nel primo tempo, non possa soddisfare il ct italiano.

Fosse solo questo, però. I problemi sono ben altri: da un primo tempo in cui i brasiliani sono sembrati a volte in balia degli avversari, tanto da andare sotto nel punteggio, a una pericolosità offensiva troppo debole per una (presunta) Nazionale top.

Ecco: l'attacco. La vera nota dolente per Ancelotti. E un problema che l'ex tecnico rossonero dovrà risolvere, anche perché il Brasile sta già cominciando ad avere un certo mal di pancia con le sue scelte.