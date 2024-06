L'Atalanta riscatta De Ketelaere, accordo raggiunto col Milan: le cifre e la decisione sulla futura rivendita

L'Atalanta e il Milan hanno trovato l'intesa per il passaggio a titolo definitivo del belga: le cifre dell'affare e la scelta sulla futura rivendita.

Charles De Ketelaere sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Atalanta. Dopo giorni di trattative, il club orobico e il Milan hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del fantasista belga ex Club Brugge.

Decisiva la volontà del calciatore, che dopo aver faticato con la maglia rossonera in seguito al suo arrivo in Italia e in Serie A ha trovato a Bergamo e alla corte di Gian Piero Gasperini l’ambiente ideale per esprimersi al meglio e mettere in mostra il suo talento e le sue qualità.

Fuori dal progetto Milan, De Ketelaere ha spinto per il passaggio a titolo definitivo all’Atalanta con l’obiettivo di restare ancora molti anni in nerazzurro e togliersi ancora tante soddisfazioni dopo la conquistata dell’Europa League, vinta a Dublino nella finale contro il Bayer Leverkusen.