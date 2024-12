L'Atalanta ha scoperto Zaniolo: due goal in tre partite, l'operazione risalita continua

Cagliari vs Atalanta

L'ex giallorosso, già a segno due settimane fa a Roma, si è ripetuto con un guizzo decisivo a Cagliari. E ora spera di scalare le gerarchie.

Alla fine non è stato il migliore in campo solo perché il compagno Carnesecchi si è travestito da Superman, chiudendo in tutti i modi la porta. Ma poco conta: Nicolò Zaniolo, finalmente, è tornato.

A Cagliari è stato lui a decidere un anticipo complicato, rognoso, nel quale più volte l'Atalanta ha rischiato di andare sotto: con la sua rete da tre punti ha regalato l'ennesima vittoria alla Dea, la decima di fila in Serie A, nonché il mantenimento del primato almeno per un'altra giornata.

La migliore notizia possibile, alla fine, per una squadra e un allenatore che, adesso sì, hanno compreso in maniera definitiva di poter contare anche sul suo apporto.