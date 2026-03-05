L'arbitro di Milan-Inter, la scelta di Rocchi per il Derby della Madonnina: i precedenti con le due squadre

Sono state invece trentanove le partite arbitrate da Doveri con l’Inter protagonista, tre delle quali nel corso di questo campionato: Verona-Inter (1-2) dello scorso 2 novembre, Genoa-Inter (1-2) del 14 dicembre e Inter-Napoli (2-2) giocata lo scorso 11 gennaio e valida per il ventesimo turno.

Il bilancio complessivo per la compagine nerazzurra parla di sedici vittorie, tredici pareggi e dieci sconfitte.