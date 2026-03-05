Goal.com
Daniele Doveri DerbyGetty Images
Leonardo Gualano

L'arbitro di Milan-Inter, la scelta di Rocchi per il Derby della Madonnina: i precedenti con le due squadre

Designato l'arbitro che dirigerà la super sfida in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: chi dirige Milan-Inter.

Tra tutte le partite proposte dal ventottesimo turno di Serie A, la più attesa in assoluto è ovviamente quella che vedrà opposte Milan ed Inter.

Allo stadio Giuseppe Meazza andrà in scena un Derby della Madonnina di altissima classifica che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale tanto per la corsa che conduce allo Scudetto, quanto per la lotta per una qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan si presenterà all’appuntamento sapendo che avrà a disposizione la possibilità di rafforzare il suo secondo posto, ma anche di accorciare su un’Inter che, in serie positiva da novembre (quattordici vittorie ed un pareggio), proverà invece a prendersi una rivincita dopo l’a sconfitta dell’andata e a chiudere in maniera quasi definitiva il discorso relativo al titolo.

Ma chi sarà l'arbitro del Derby della Madonnina in programma il prossimo 8 marzo?

  • CHI È L'ARBITRO DI MILAN-INTER

    Sarà Daniele Doveri a dirigere il derby Milan-Inter in programma nel ventottesimo turno di Serie A.

    A coadiuvare il direttore di gara della sezione di Roma 1, saranno gli assistenti Baccini e Berti, con Marchetti quarto uomo.

    Al VAR Abisso, mentre all’AVAR ci sarà Di Bello.

    Per Doveri si tratterà della tredicesima partita diretta nel corso di questo campionato di Serie A.

  • I PRECEDENTI DI DOVERI CON IL MILAN

    Andrea Doveri ha arbitrato il Milan in ben trentaquattro occasioni nel corso della sua carriera, due in questo campionato: in occasione di Udinese-Milan (0-3) dello scorso 20 settembre, e di Atalanta-Milan (1-1) del successivo 20 ottobre.

    Il generale, per la compagine rossonera il bilancio con il direttore di gara della sezione di Roma 1, parla di diciannove vittorie, nove pareggi e sei sconfitte. 

  • I PRECEDENTI DI DOVERI CON L’INTER

    Sono state invece trentanove le partite arbitrate da Doveri con l’Inter protagonista, tre delle quali nel corso di questo campionato: Verona-Inter (1-2) dello scorso 2 novembre, Genoa-Inter (1-2) del 14 dicembre e Inter-Napoli (2-2) giocata lo scorso 11 gennaio e valida per il ventesimo turno.

    Il bilancio complessivo per la compagine nerazzurra parla di sedici vittorie, tredici pareggi e dieci sconfitte.

  • I PRECEDENTI DI DOVERI NEL DERBY DI MILANO

    Daniele Doveri ha arbitrato per quattro volte il Derby della Madonnina.

    La sua prima stracittadina meneghina risale al 21 settembre 2019, quando fu l’Inter ad imporsi in campionato per 2-0.

    L’ultimo precedente invece risale alla scorsa stagione e alla semifinale di ritorno di Coppa Italia che vide il Milan vincere per 3-0. 

    Nei suoi quattro derby diretti, due sono stati i successi dell’Inter, a fronte di un pareggio ed un’affermazione del Milan. 

