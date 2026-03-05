L'arbitro di Milan-Inter, la scelta di Rocchi per il Derby della Madonnina: i precedenti con le due squadre

Tra tutte le partite proposte dal ventottesimo turno di Serie A, la più attesa in assoluto è ovviamente quella che vedrà opposte Milan ed Inter.
Allo stadio Giuseppe Meazza andrà in scena un Derby della Madonnina di altissima classifica che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale tanto per la corsa che conduce allo Scudetto, quanto per la lotta per una qualificazione alla prossima Champions League.
Il Milan si presenterà all’appuntamento sapendo che avrà a disposizione la possibilità di rafforzare il suo secondo posto, ma anche di accorciare su un’Inter che, in serie positiva da novembre (quattordici vittorie ed un pareggio), proverà invece a prendersi una rivincita dopo l’a sconfitta dell’andata e a chiudere in maniera quasi definitiva il discorso relativo al titolo.
Ma chi sarà l'arbitro del Derby della Madonnina in programma il prossimo 8 marzo?