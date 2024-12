Troppo gravi gli elementi emersi nei confronti dell'arbitro Coote, per lui ora arriva il licenziamento con effetto immediato.

L'arbitro David Coote non arbitrerà mai più in Premier League. L'ormai ex direttore di gara è stato licenziato con effetto immediato.

Questa la decisione della Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) a seguito di un'indagine avviata sulla sua condotta.

Coote era sospeso dall'11 novembre, quando era iniziato a circolare un video in cui l'arbitro insultava pesantemente l'allora tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp.