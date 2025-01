Fiorentina vs SSC Napoli

Il Napoli torna in campo contro la Fiorentina, le parole di Conte alla vigilia della partita: "L'Inter non sente la pressione".

Mentre le dirette avversarie per lo scudetto, ovvero Inter ed Atalanta, sono state impegnate nella semifinale di Supercoppa, il Napoli può pensare solo al campionato con la possibilità di sfruttare il week end per tornare da sola al primo posto in classifica, attualmente occupato insieme all'Atalanta.

La squadra di Antonio Conte sfiderà la Fiorentina in trasferta nel match che chiuderà il girone di andata delle due squadre, in programma sabato alle ore 18.

Possibili novità nella formazione che schiererà il tecnico, soprattutto in attacco, dove non ci saranno né Kvaratskhelia né Politano. Di seguito le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa alla vigilia.