L'ambizioso progetto del Como in Serie A: da Pau Lopez a Varane e Belotti, tutti gli obiettivi

Il ritorno in Serie A dopo ventuno anni sembra solo il primo passo di un progetto molto ambizioso: cosa aspettarsi dal Como.

I tifosi del Como hanno dovuto aspettare 21 lunghissimi anni per rivedere la loro squadra del cuore in Serie A.

Ma ora sulle rive del lago hanno intenzione di fare le cose in grande, con un progetto a dir poco ambizioso: dalla panchina al campo.

Nella scorsa stagione, nonostante un buon piazzamento in classifica, la società ha deciso di esonerare Moreno Longo a campionato in corso per affidare la guida della squadra a Cesc Fabregas.

Risultato? Secondo posto e promozione diretta in Serie A. Ed ora un mercato che si annuncia ricco di colpi ad effetto.