L'Al-Nassr non bada a spese per Jhon Duran: 77 milioni più bonus all'Aston Villa

Acquisto faraonico da parte del club di Cristiano Ronaldo: è ufficiale lo sbarco in Arabia Saudita del talentuoso Jhon Duran.

Colpo da mille e una notte per l'Al-Nassr: la squadra allenata da Stefano Pioli e con Cristiano Ronaldo tra le proprie fila, si assicura uno dei giovani più promettenti a livello mondiale.

È ufficiale, infatti, l'ingaggio di Jhon Duran, proveniente dall'Aston Villa con cui ha fatto vedere cose importanti nella prima metà della stagione in corso.

Operazione onerosissima per il club con sede a Riyadh che, anche in questa circostanza, non ha badato a spese pur di mettere a disposizione di Pioli un ulteriore spauracchio per tutte le difese avversarie.