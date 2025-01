L’Al-Hilal sogna il colpo Barella: tra sei mesi il possibile assalto, pronto un contratto monstre

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Al-Hilal ha messo Barella nel mirino: il centrocampista vuole solo l’Inter.

Il club della Saudi Pro League nel corso degli ultimi anni hanno iniziato a collezionare campioni e, ai tanti che hanno deciso di cedere alle lusinghe dei contratti faraonici proposti in Arabia Saudita, vorrebbero ora aggiungere un altro pezzo da novanta: Nicolò Barella.

Secondo quanto riportato infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista nerazzurro è finito nel mirino dell’Al-Hilal campione in carica.

La volontà del club di Riad sarebbe quella di assicurarsi il giocatore in tempo per schierarlo nel nuovo Mondiale per Club.