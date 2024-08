L'agente di Osimhen tuona: "Non è un pacco da spedire lontano, è del Napoli e ha ancora tanto da dire in Europa"

Il procuratore dell'attaccante nigeriano, Roberto Calenda, fa chiarezza dopo le indiscrezioni sull'offerta pervenuta dall'Arabia Saudita.

Roberto Calenda non ci sta. Dopo i rumors sull'offerta dell'Al Ahli a Victor Osimhen, confermata da diverse fonti, il procuratore dell'attaccante nigeriano del Napoli ha deciso di fare chiarezza sulla questione tramite un comunicato pubblicato sulla piattaforma X.

Il destino di Osimhen è lontano da Napoli dopo l'accordo tra le parti in sede di rinnovo, un anno fa, per la cessione quest'estate.

Al momento, però, per l'attaccante ex Lille non sono arrivare proposte concrete, se non quella dall'Arabia Saudita nelle ultime ore.

L'attaccante nigeriano ha, però, espresso la sua volontà di rimanere in Europa, preferendo le competizioni europei al lauta proposta economica arrivata dalla Saudi Pro League.

Tra le motivazioni del no al club saudita c'è anche la volontà dell'attaccante del Napoli di voler inserire una clausola rescissoria nel contratto.

Calenda ha spiegato con una nota che il suo assistito "non è un pacco da spedire per far posto a nuovi profeti", rimarcando la volontà del nigeriano di volersi confrontare ancora con il calcio europeo.