L'agente di Di Lorenzo replica al Napoli: "Incoerenti, continuerò a lavorare affinché vada via"

Mario Giuffredi risponde a tono al post su X del club: "Scritto l'opposto di quanto dichiarato pubblicamente, farò uscire la verità".

Ormai la guerra di dichiarazioni è palese, il botta e risposta senza soluzione di continuità. Da una parte il Napoli, fermo nelle proprie convinzioni; dall'altra Giovanni Di Lorenzo e soprattutto Mario Giuffredi, l'agente del terzino e capitano azzurro.

"Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli - è il post pubblicato dal club su X nella serata di venerdì - Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".

Poche ore dopo, Giuffredi ha affidato al sito CalcioNapoli24 la propria replica. Ancora una volta tagliente nei confronti della società.