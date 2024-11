Kvaratskhelia e il rinnovo col Napoli: i tempi si allungano, senza firma spazio all'ipotesi della cessione

Il Napoli attende una risposta da Kvaratskhelia all'offerta di rinnovo del contratto: senza firma, il georgiano potrebbe finire sul mercato.

Di tempo per apporre la firma ce n'è ancora tanto (la scadenza è fissata per il 30 giugno 2027) ma, in casa Napoli, è più che lecito fare qualche riflessione sulla situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia.

La proposta presentata dalla società partenopea è nota da tempo, ma dall'entourage del georgiano non è ancora arrivata una risposta: tempi più lunghi del previsto, che rischiano di alimentare scenari poco edificanti per i tifosi partenopei.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' non è infatti da escludere l'ipotesi di un Kvaratskhelia messo sul mercato nei prossimi mesi, qualora l'impasse non dovesse sbloccarsi con la fumata bianca del prolungamento.