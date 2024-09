Kvaratskhelia gioca Cagliari-Napoli? Problema fisico durante Albania-Georgia: "Un forte dolore"

Il giocatore del Napoli ha giocato con un forte dolore l'ultima partita di Nations League ed ora risulta essere in dubbio per Cagliari.

Khvicha Kvaratskhelia è in dubbio per Cagliari-Napoli, prima gara della squadra di Conte dopo la sosta per la Nations League. Ed è proprio durante Albania-Georgia che il giocatore dei partenopei ha rimediato una brutta botta, che potrebbe costringerlo a rimanere fuori nel quarto turno.

"Dopo aver preso una botta nel primo tempo, Kvara ha giocato con un forte dolore" ha confessato Willy Sagnol, ct della Georgia. "Voleva giocare il più possibile. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo bisogno di più movimento in campo, quindi l’abbiamo sostituito".

Insomma, Sagnol ha tenuto Kvaratskhelia il più possibile come da richiesta dell'attaccante del Napoli, ma decisamente non al meglio per il colpo subito.

Starà allo staff valutare le sue condizioni al rientro in città e considerare giorno dopo giorno la sua possibile convocazione per la partita in Sardegna. Il giocatore del Napoli, però, non desterebbe forte preoccupazione e potrebbe essere della gara anche da titolare: l'obiettivo è quello però di schierarlo titolare solamente se al 100%.