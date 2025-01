Kvaratskhelia e Politano giocano Napoli-Verona? Le ultime sulle loro condizioni in vista della gara con gli scaligeri

Il Napoli sfiderà il Verona nel ventesimo turno di Serie A: Conte potrà contare sui recuperi di Kvaratskhelia e Politano?

Archiviata l’importante vittoria ottenuta sul campo della Fiorentina che gli ha permesso di iniziare al meglio il 2025, di allungare la sua striscia positiva e di prendersi la vetta solitaria della classifica, il Napoli si prepara ad affrontare il Verona nel ventesimo turno di Serie A.

Una sfida importante per i partenopei che sono chiamati a tenere un ritmo alto per tenere a distanza l’Atalanta (è a -3 con una partita in meno) e l’Inter (a -4 con due partite in meno) e consolidare il suo primato.

La marcia di avvicinamento alla gara con gli scaligeri è stata scandita dai dubbi relativi alle condizioni di Kvaratskhelia e Politano.

I due saranno della partita, o Conte dovrà fare a meno di loro?