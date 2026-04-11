Kroupi si è preso la Premier al primo anno: dal 2000 è l'unico adolescente in doppia cifra al debutto

"Fin da piccolo ho sempre sognato di giocare in Premier League. Al Bournemouth ho trovato un bel club e un progetto che prevede di farmi crescere fisicamente e tatticamente in 2-3 anni".

Un anno fa parlava così Eli Junior Kroupi, attaccante classe 2006 una volta venuto a conoscenza del proprio futuro in maglia rossonera Bournemouth. Chissà se si sarebbe aspettato un impatto così forte con la Premier, tanto da aver raggiunto la doppia cifra nella sua prima annata. Sbloccando la gara contro la capolista Arsenal, riuscita poi a pareggiare con il rigore di Gyokeres, l'attaccante francese ha segnato la sua decima rete in campionato. Che lo ha reso il primo adolescente a segnare almeno dieci goal al debutto in Premier dai tempi di Robbie Kean, che nel 99/2000 riuscì ad arrivare a dodici con la casacca del Coventry.

Kroupi è stato spesso accostato a Mbappé per lampi di classe e rapidità, potrebbe diventare uno dei giocatori più ambiti d'Europa nel giro di un biennio. Si aspettava di crescere fisicamente e tatticamente con il Bournemouth nel giro di un triennio e già dopo neanche un anno ha già raggiunto vette che tanti coetanei non hanno neanche mai avvicinato.