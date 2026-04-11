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Kroupi Arsenal Bournemouth Premier LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Kroupi si è preso la Premier al primo anno: dal 2000 è l'unico adolescente in doppia cifra al debutto

Premier League
E. Kroupi
Arsenal vs AFC Bournemouth
Arsenal
AFC Bournemouth

Acquistato dal Bournemouth dopo aver vinto la classifica marcatori della Ligue 2 con la maglia del Lorient, Kroupi non ha avuto problemi ad adattarsi al massimo campionato inglese.

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"Fin da piccolo ho sempre sognato di giocare in Premier League. Al Bournemouth ho trovato un bel club e un progetto che prevede di farmi crescere fisicamente e tatticamente in 2-3 anni".

Un anno fa parlava così Eli Junior Kroupi, attaccante classe 2006 una volta venuto a conoscenza del proprio futuro in maglia rossonera Bournemouth. Chissà se si sarebbe aspettato un impatto così forte con la Premier, tanto da aver raggiunto la doppia cifra nella sua prima annata. Sbloccando la gara contro la capolista Arsenal, riuscita poi a pareggiare con il rigore di Gyokeres, l'attaccante francese ha segnato la sua decima rete in campionato. Che lo ha reso il primo adolescente a segnare almeno dieci goal al debutto in Premier dai tempi di Robbie Kean, che nel 99/2000 riuscì ad arrivare a dodici con la casacca del Coventry.

Kroupi è stato spesso accostato a Mbappé per lampi di classe e rapidità, potrebbe diventare uno dei giocatori più ambiti d'Europa nel giro di un biennio. Si aspettava di crescere fisicamente e tatticamente con il Bournemouth nel giro di un triennio e già dopo neanche un anno ha già raggiunto vette che tanti coetanei non hanno neanche mai avvicinato.

  • KROUPI IMPLACABILE

    Dieci goal in ventisette partite di Premier sono un ottimo dato, ancor più sorprendente non solo per la stagione di debutto nel torneo giudicato il più importante al mondo dopo aver giocato nella seconda serie francese, ma bensì anche per lo spazio concesso da mister Iraola.

    Il tecnico del Bournemouth non ha certo schierato Kroupi come titolare in tutte le gare di Premier, considerando la crescita che l'attaccante, ventenne a giugno, sta affrontando.

    Sono appena quindici infatti le partite giocate da titolare, ma Kroupi è apparso implacabile sia giocando dal 1', sia subentrando a match in corso. Quattro delle dieci reti segnate, del resto, sono arrivate solamente giocando un quarto d'ora.

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  • IL RAGAZZO DEI RECORD

    Kroupi è uno di quei calciatori adolescenti in grado di superare diversi record, come i tifosi del Bournemouth hanno ormai capito.

    Nel 2023/2024 è diventato il più giovane marcatore nella storia del Lorient dopo aver battuto il precedente record di Andre Ayew, ma anche il giocatore più giovane a realizzare una doppietta in Ligue 1 dal 1974.

    La prima annata da professionista di Kroupi è arrivata infatti quando aveva appena 17 anni, in Ligue 1. Autore di cinque reti, ha subito la delusione della retrocessione con gli arancio-neri, risultando però devastante in Ligue 2 con la conquista del titolo di capocannoniere.

    Le reti in seconda serie hanno permesso al Lorient di tornare subito in Ligue 1, mentre Kroupi è stato ingaggiato dal Bournemouth con un contratto fino al 2030.


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  • SUBITO UNA BIG?

    Difficilmente Kroupi lascerà il Bournemouth già a giugno, ma le grandi d'Europa ci proveranno. I tifosi sperano di vederlo crescere nel club rossonero almeno per un'altra annata, cosa che il giocatore della Francia Under 21 sembra intenzionato a fare.

    Liverpool, PSG e Real Madrid osservano l'evoluzione di Kroupi, intenzionati ad acquistarlo e magari tenerlo in prestito al Bournemouth fino al 2027, ma non è da escludere che le trattative per l'eventuale cessione possano avvenire direttamente tra un anno, senza un accordo già formalizzato nei prossimi mesi.

    Si è parlato anche del Chelsea come possibile acquirente per Kroupi, attualmente però concentrato solamente sul Bournemouth.

  • FIGLIO D'ARTE

    Kroupi è un figlio d'arte, considerando come il padre Élie Kroupi abbia giocato in Ligue 1 e in Francia durante gli anni '90 e 2000.

    Per Kroupi senior anche una stagione in Italia, con la maglia dell'Arezzo. Attaccante ivoriano che in Francia ha conquistato due trofei con Nancy e Lorient, giocò in Toscana per sei mesi nel 2007/2008, siglando due reti in sei partite nell'allora C1.

    A proposito di Italia, Kroupi ha avuto modo di sfidare la Nazionale azzurra Under 17 nel febbraio 2023, siglando quattro reti in due partite.

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