Koopmeiners torna a Bergamo da ex: prima volta in carriera da avversario contro l'Atalanta

Atalanta vs Juventus

Ceduto in estata dalla Dea alla Juve per 60 milioni di euro, l'olandese si appresta ad affrontare la squadra che l'ha consacrato.

Quello di stasera sarà un appuntamento dal peso specifico enorme sia per l'Atalanta che per la Juventus, impegnate nel confronto diretto del Gewiss Stadium, valevole per il recupero della diciannovesima giornata di campionato, precedentemente rinviato a causa della Supercoppa italiana.

La Dea vuole vincere per riprendersi il secondo posto e portarsi a -2 dal Napoli capolista, mentre la Juve, in caso di bottino pieno, aggancerebbe la Lazio al quarto posto nonostante la serie impressionante di pareggi messa insieme dalla formazione guidata da Thiago Motta.

Tra i contenuti di una sfida tutt'altro che banale, però, c'è ovviamente grande attesa per il ritorno a Bergamo del grande ex di questa sfida: Teun Koopmeiners.