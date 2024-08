Koopmeiners, niente Atalanta-Real Madrid e sempre più Juventus: non è stato convocato per la Supercoppa Europea

Gasperini lascia a casa Koopmeiners per la trasferta contro il Real Madrid per la Supercoppa Europea: la Juventus si avvicina?

Teum Koopmeiners non può essere ancora considerato un ex giocatore dell'Atalanta, ma considerata la mancata convocazione per la storica partita contro il Real Madrid che vale la Supercoppa Europea, di certo il suo trasferimento appare oramai imminente.

Nel mirino della Juventus da diversi mesi, con Madama che ha recapitato all'Atalanta due offerte per portarlo alla corte di Thiago Motta, Koopmeiners non prenderà parte alla Supercoppa Europea in attesa che il suo passaggio in bianconero si definisca.

Ovviamente il trasferimento alla Juventus non è sicuro al 100%, ragion per cui l'eventuale mancato addio entro agosto potrebbe portarlo ad essere 'reintegrato' da Gasperini, che ha deciso di tenerlo fuori in questo periodo proprio per essere concentrato sul trasferimento bianconero. Se questo dovesse saltare, l'olandese potrebbe rappresentare un grande 'rinforzo' per l'annata 2024/2025.