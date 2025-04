Koopmeiners e Yildiz a rischio forfait per Parma-Juventus: da Kolo Muani a Conceicao, tutte le soluzioni di Tudor

La Juventus rischia di dover fare a meno dei titolari sulla trequarti: Tudor ha provato la squadra senza Yildiz e Koopmeiners.

Teun Koopmeiners più no che si, Kenan Yildiz da valutare: questo il riassunto che ha fatto Igor Tudor in conferenza stampa sulle condizioni dei due giocatori della Juventus.

Nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva sulla loro presenza nella trasferta di Parma, in programma lunedì alle 20:45 ma in ogni caso il tecnico croato negli ultimi allenamenti ha studiato una Juventus senza loro due.

Le opzioni non mancano a Tudor, che se in alcuni ruoli (come in difesa) ha scelte obbligate, può invece "divertirsi" nel reparto offensivo e in particolare sulla trequarti. Kolo Muani spera di ritrovare la titolarità ma anche Conceicao ha chance. Ecco le idee di Tudor per Parma-Juventus.