"Koopmeiners è una vittima, l'Atalanta danneggiata": Gasperini triste e deluso per quanto sta succedendo

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato a proposito di Koopmeiners, che non farà parte della squadra per la Supercoppa Europea.

Al pari dei giocatori infortunati, Teun Koopmeiners non giocherà la Supercoppa Europa con la maglia dell'Atalanta. Il caso è noto.

Desideroso di andare alla Juventus e concentrato sul trasferimento in bianconero, l'olandese non ha preso parte alle ultime sfide della Dea, con Gasperini che ha scelto di escluderlo anche per la gara contro il Real Madrid.

Al termine della conferenza pre-Blancos, Gasperini ha parlato a Sky, evidenziando come non sappia se sia possibile ricucire il rapporto con Koopmeiners, dicendosi triste per lo stesso giocatore e deluso da ciò che in queste settimane è stato fatto alla sua Atalanta.