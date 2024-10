Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez: chi recupera per Inter-Juventus

Inter vs Juventus

Problemi per Thiago Motta, i tre nuovi acquisti rischiano di saltare l'Inter: le loro condizioni e chi recupera.

La brutta sconfitta subita contro lo Stoccarda, la prima in gare ufficiali della gestione Thiago Motta, ha lasciato in dote alla Juventus anche l'ennesimo infortunio.

Durante il riscaldamento si è fermato Douglas Luiz, che avrebbe dovuto giocare la seconda consecutiva da titolare ma si è dovuto arrendere per un fastidio muscolare.

Il brasiliano è così in dubbio per il big-match di domenica contro l'Inter e va ad aggiungersi a Koopmeiners e Nico Gonzalez, ovvero gli altri due colpi del mercato estivo bianconero attualmente fuori per infortunio.

Ma chi recupera per Inter-Juventus e quali sono le loro condizioni?