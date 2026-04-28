Koné recupera per Roma-Fiorentina? Le condizioni del centrocampista giallorosso

Con quattro sole partite al termine del campionato, la volata per il quarto posto che mette in palio l'ultimo pass per la prossima Champions League è ufficialmente partita.
Tra le squadre che puntano ad aggiudicarselo, c'è anche la Roma che, grazie all'ultima vittoria ottenuta sul campo del Bologna, ha approfittato al meglio del pareggio della Juventus contro il Milan, riportandosi a -3.
Per il rush finale, Gian Piero Gasperini potrà tornare a contare su uno degli elementi più importanti del suo centrocampo: Manu Koné.