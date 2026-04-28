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Manu Kone RomaGetty
Leonardo Gualano

Koné recupera per Roma-Fiorentina? Le condizioni del centrocampista giallorosso

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Fermo da marzo a causa di un infortunio, Manu Koné è pronto ad aiutare la Roma nello sprint finale per il quarto posto: le condizioni del centrocampista francese.

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Con quattro sole partite al termine del campionato, la volata per il quarto posto che mette in palio l'ultimo pass per la prossima Champions League è ufficialmente partita.

Tra le squadre che puntano ad aggiudicarselo, c'è anche la Roma che, grazie all'ultima vittoria ottenuta sul campo del Bologna, ha approfittato al meglio del pareggio della Juventus contro il Milan, riportandosi a -3.

Per il rush finale, Gian Piero Gasperini potrà tornare a contare su uno degli elementi più importanti del suo centrocampo: Manu Koné.

  • L'INFORTUNIO DI KONÉ

    Manu Koné si è infortunato nel corso di Roma-Bologna, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

    Il centrocampista francese ha riportato, nel corso del primo tempo di quella gara, un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio al 20' e che poi gli esami ai quali è stato sottoposto il giorno successivo hanno rivelato essere una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

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  • HA SALTATO LE ULTIME CINQUE PARTITE

    Il centrocampista giallorosso, a causa dell'infortunio riportato in Europa League contro il Bologna, è stato costretto a più di un mese di stop.

    Koné infatti si è fermato lo scorso 19 marzo e da allora ha saltato le successive sfide di campionato contro Lecce, Inter, Pisa, Atalanta e proprio il Bologna.

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  • VERSO IL RIENTRO

    Manu Koné ha ormai messo alle spalle l'infortunio che lo ha fermato a marzo ed è pronto a tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini per le ultime partite di questo campionato.

    Il centrocampista francese, nel corso di questa settimana, tornerà ad allenarsi in gruppo e dunque potrebbe essere a disposizione già per la prossima partita di campionato che vedrà i capitolini impegnati all'Olimpico il prossimo 4 maggio contro la Fiorentina.


  • TITOLARE CONTRO LA FIORENTINA?

    Il recupero di Koné in vista della prossima partita di campionato contro la Fiorentina potrebbe essere molto importante per Gasperini, non solo perché si tratta ovviamente di uno degli uomini importanti della mediana giallorossa, ma anche perché contro i gigliati mancherà per squalifica Neil El Aynaoui.

    Vista la lunga assenza, Koné potrebbe partire dalla panchina per poi dare eventualmente il suo contributo a partita in corso, ma qualora le condizioni lo consentissero, potrebbe anche riprendersi fin da subito una maglia da titolare.

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