Koné recupera per Roma-Fiorentina? Le condizioni del centrocampista giallorosso

Manu Koné si è infortunato nel corso di Roma-Bologna, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Il centrocampista francese ha riportato, nel corso del primo tempo di quella gara, un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio al 20' e che poi gli esami ai quali è stato sottoposto il giorno successivo hanno rivelato essere una lesione al bicipite femorale della coscia destra.