Kolo Muani, Vlahovic, Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula, Douglas Luiz, McKennie: chi gioca titolare e chi va in panchina in Napoli-Juventus?

Kolo Muani può guidare subito l'attacco della Juve al 'Maradona' a discapito di Vlahovic, con Nico Gonzalez sulla trequarti. McKennie terzino destro.

Thiago Motta, come sua abitudine, è pronto a sorprendere.

Sembra possa accadere anche al 'Maradona', con la Juventus che si presenta nella tana della capolista Napoli per tentare di dare una scossa al proprio cammino in campionato e spezzare una 'pareggite' che ad oggi attesta Madama a -13 dalla vetta. Tante le opzioni a disposizione del tecnico, chiamato a scegliere l'11 migliore da opporre alla squadra di Antonio Conte.

La nuova freccia per l'arco bianconero si chiama Randal Kolo Muani, appena arrivato dal PSG e in pole per partire subito dal primo minuto: in tal caso il francese sostituirebbe Dusan Vlahovic, ma ciò non comporterebbe - stando almeno alle ultime indicazioni - l'esclusione di Nico Gonzalez dall'11 di partenza.

Imbarazzo della scelta tra trequarti e attacco (settore bacchettato dal timoniere della Signora dopo Brugge), scelte meno 'simil rebus' in difesa e a centrocampo, dove le certezze sono maggiori ma con l'ormai conclamato jolly McKennie pronto ad adattarsi per l'ennesima volta fuori ruolo.

Chi saranno i bianconeri titolari che Motta sceglierà per Napoli-Juve? Chi andrà in panchina?