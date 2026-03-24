Kolo Muani torna alla Juventus? Il peso a bilancio e quanto guadagna al PSG: l'idea scambio con David e la plusvalenza per i bianconeri

Sei mesi per far scattare un amore che le strade del mercato ha però diviso, almeno per il momento. Dopo il fidanzamento con la Juventus durato da gennaio a luglio 2025, Kolo Muoni spinge per far ritorno in bianconero.

L’attaccante oggi in prestito al Tottenham farà ritorno al PSG la prossima estate, ma la sua speranza è quella di tornare a Torino, dove si è trovato benissimo e dove sarebbe voluto rimanere la scorsa estate.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Kolo Muani ha già dato apertura al suo ritorno alla Juventus in estate. Ma quali sarebbero i risvolti economici dell’operazione?