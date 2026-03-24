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Nino Caracciolo

Kolo Muani torna alla Juventus? Il peso a bilancio e quanto guadagna al PSG: l'idea scambio con David e la plusvalenza per i bianconeri

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Juventus vs Sassuolo

Kolo Muani potrebbe tornare alla Juventus in estate: si lavora a uno scambio con David. Tutti i dettagli economici dell’affare: costi e scenari.

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Sei mesi per far scattare un amore che le strade del mercato ha però diviso, almeno per il momento. Dopo il fidanzamento con la Juventus durato da gennaio a luglio 2025, Kolo Muoni spinge per far ritorno in bianconero.

L’attaccante oggi in prestito al Tottenham farà ritorno al PSG la prossima estate, ma la sua speranza è quella di tornare a Torino, dove si è trovato benissimo e dove sarebbe voluto rimanere la scorsa estate.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Kolo Muani ha già dato apertura al suo ritorno alla Juventus in estate. Ma quali sarebbero i risvolti economici dell’operazione?

  • HA DETTO “SÌ” AL RITORNO

    Kolo Muani sarebbe voluto rimanere alla Juventus in estate, così come a gennaio ha subito detto sì a un ritorno in bianconero. In entrambi i casi però l’affare non si è concretizzato. In estate però lo scenario potrebbe cambiare e Kolo Muani potrebbe davvero tornare alla Juventus: il francese ha già dato apertura a un ritorno a Torino nella prossima stagione.

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  • QUANTO “PESA” A BILANCIO KOLO MUANI

    Acquistato nell’estate del 2023 dall'Eintracht Francoforte per 75 milioni di euro più 15 di bonus, Kolo Muani a giugno sarà a bilancio del PSG per poco più di 30 milioni di euro. Una cifra che non “spaventa” la Juventus.

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  • SCAMBIO CON DAVID

    Kolo Muani, come detto, a fine stagione rientrerà al PSG dopo il prestito al Tottenham ma non resterà a Parigi. Il club francese ha già fatto sapere al suo entourage che il calciatore non rientra nei piani societari e che l’estate sarà il momento dell’addio a titolo definitivo dopo diversi prestiti.

    L’idea del PSG, secondo quando scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di impostare uno scambio tra Kolo Muani e David, calciatore che piace tantissimo al ds parigino Luis Campos, scopritore del canadese ai tempi del Lilla.

  • QUANTO GUADAGNA KOLO MUANI AL PSG?


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  • PLUSVALENZA PER LA JUVE

    Juventus e PSG potrebbero dunque impostare uno scambio tra i due attaccanti: un affare a titolo definitivo, con i cartellini dei due calciatori valutati entrambi circa 40 milioni di euro. Se l’operazione andasse in porto a queste condizioni, la Juventus farebbe registrare una notevole plusvalenza a bilancio, visto che David è arrivato la scorsa estate a parametro zero e potrebbe lasciare i bianconeri – con cui ha fallito – per circa 40 milioni di euro.

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