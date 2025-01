Kolo Muani-Juventus si sblocca grazie... alla Fiorentina: assalto a Ndour

La Fiorentina ha fatto un’offerta al PSG per Ndour: potrebbe aiutare la Juventus a sbloccare la situazione relativa a Kolo Muani.

E’ arrivato a Torino ormai una settimana fa per iniziare una nuova avventura alla Juventus, Randal Kolo Muani però ancora non ha potuto indossare la maglia bianconera in partite ufficiali.

Come è noto infatti, l’attaccante francese è stato prelevato dal PSG con la formula del prestito secco, ma a rendere in salita la strada che porta al tesseramento è stato un problema non da poco: il club transalpino ha già raggiunto il limite massimo di prestiti in una stagione (sei gli slot previsti).

Ad aiutare la Juventus a sbloccare la situazione potrebbe essere, in maniera indiretta, la Fiorentina.