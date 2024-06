Kings World Cup, gli Stallions di Blur contro i Porcinos negli ottavi del 5 giugno: chi gioca nella squadra spagnola

Superato lo spareggio contro i peruviani Persas, la squadra di Blur, Totti, Nainggolan, Viviano e Trombetta sfida i Porcinos FC dello streamer Ibai.

In attesa degli Europei 2024, la Kings World Cup è il torneo calcistico più seguito sul web. In Messico, infatti, la competizione nata dalla costola della Kings Cup spagnola creata da Piqué, è vista giorno dopo giorno da milioni di spettatori, non solo giovanissimi.

Come rappresentante dell'Italia sono presenti gli Stallions di Gianmarco Tocco Blur, noto streamer di Twitch e presidente del club in cui giocano Viviano, Totti e Nainggolan, oltre al cannoniere e trascinatore Trombetta.

Superati i peruviani Persas nello spareggio del 2 giugno, gli Stallions affronteranno una delle favorite per la vittoria finale: i Porcinos FC.