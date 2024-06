Kings World Cup ai Porcinos FC: fa festa lo streamer Ibai Llanos

I Porcinos FC si aggiudicano la prima edizione della Kings World Cup: agli ottavi avevano eliminato gli Stallions di Totti.

Si è conclusa in Messico la prima edizione della Kings World Cup, il Mondiale della Kings League ideata da Gerard Pique: a trionfare sono stati i Porcinos FC del presidente Ibai Llanos, streamer spagnolo tra i più conosciuti a livello globale.

Successo per 5-3 in finale contro i G3X FC, che alla fine si sono dovuti arrendere alla maggiore qualità degli avversari, in costante controllo dell'incontro dal primo all'ultimo minuto.

Porcinos FC che, peraltro, avevano eliminato gli Stallions di Francesco Totti agli ottavi di finale.