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Antonio Torrisi

Kings World Cup Clubs 2026, le date di quarti di finale, semifinali e finale e dove guardare le partite in TV e streaming

Kings League

Il Mondiale per club di Kings League, che si tiene a Milano, è in diretta su DAZN: tutto il programma della competizione.

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Una competizione unica per scoprire chi sarà il migliore al mondo: si gioca la Kings World Cup Clubs 2026, il Mondiale della Kings League che mette di fronte le 16 migliori squadre a livello globale.

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Il torneo, che raggruppa alcune formazioni provenienti da Italia, Spagna, Brasile, Messico, Francia, Germania e regione MENA, mira a dare spettacolo con un format a eliminazione diretta che incoronerà, in tutti i sensi, il "Re" dell'ecosistema internazionale di Kings League.

Ma quali sono le date? Quali squadre partecipano? E dove guardare le partite di Kings League in TV e streaming?

  • KINGS WORLD CUP CLUBS 2026: CHI PARTECIPA

    Solo le migliori squadre al mondo si sono qualificate ai Mondiali di Kings League. Dalla Kings League Spagna ci sono La Capital CF, squadra di Lamine Yamal, Los Troncos FC, Porcinos FC e Ultimate Mostoles; dalla Kings League Brasile ci sono Desimpain, Furia FC, la squadra di Neymar, e G3X FC; dalla Kings League Messico ci sono Aniquiladores FC e Atletico Parceros FC, ovvero la squadra di James Rodriguez; dalla Kings League Germania ci sono i No Rules FC, squadra di Salihamidzic; dalla regione MENA della Kings League ci sono i DR7 e FWZ; dalla Kings League Italia partecipano gli Alpak FC, gli Underdogs FC e gli Stallions.

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  • KINGS WORLD CUP CLUBS 2026: QUANDO SI GIOCA E LE DATE DEL TORNEO

    Di seguito il programma completo delle fasi finali della Kings World Cup Clubs 2026:

    - Quarti di finale 31 luglio

    - Semifinali e finale 1 agosto

    Nella prima fase, dal 26 luglio al 30 luglio, le squadre partecipanti si sono affrontate in un primo turno da cui sono usciti vincitori e perdenti che si sono sfidati ulteriormente prima di arrivare alla last chance, ultima possibilità per qualificarsi ai quarti di finale.

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  • DOVE GUARDARE LA KINGS WORLD CUP CLUBS 2026, IL MONDIALE DI KINGS LEAGUE, IN TV E STREAMING

    La Kings World Cup Clubs 2026 è visibile gratuitamente in diretta TV e streaming su DAZN, che ha acquisito i diritti internazionali dei Mondiali di Kings League.

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