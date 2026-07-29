Kings World Cup Clubs 2026, le date di quarti di finale, semifinali e finale e dove guardare le partite in TV e streaming

Una competizione unica per scoprire chi sarà il migliore al mondo: si gioca la Kings World Cup Clubs 2026, il Mondiale della Kings League che mette di fronte le 16 migliori squadre a livello globale.
Il torneo, che raggruppa alcune formazioni provenienti da Italia, Spagna, Brasile, Messico, Francia, Germania e regione MENA, mira a dare spettacolo con un format a eliminazione diretta che incoronerà, in tutti i sensi, il "Re" dell'ecosistema internazionale di Kings League.
Ma quali sono le date? Quali squadre partecipano? E dove guardare le partite di Kings League in TV e streaming?