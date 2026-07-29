Kings World Cup Clubs 2026, le date di quarti di finale, semifinali e finale e dove guardare le partite in TV e streaming

Solo le migliori squadre al mondo si sono qualificate ai Mondiali di Kings League. Dalla Kings League Spagna ci sono La Capital CF, squadra di Lamine Yamal, Los Troncos FC, Porcinos FC e Ultimate Mostoles; dalla Kings League Brasile ci sono Desimpain, Furia FC, la squadra di Neymar, e G3X FC; dalla Kings League Messico ci sono Aniquiladores FC e Atletico Parceros FC, ovvero la squadra di James Rodriguez; dalla Kings League Germania ci sono i No Rules FC, squadra di Salihamidzic; dalla regione MENA della Kings League ci sono i DR7 e FWZ; dalla Kings League Italia partecipano gli Alpak FC, gli Underdogs FC e gli Stallions.