Alla Kings League Italia 2025, la prima edizione del torneo, partecipa anche la squadra di Marza, i TRM Fc: quali sono i calciatori scelti?

Per la prima edizione della Kings League Italia, al via nell'inverno 2025, c'è anche Francesco Marzano, meglio noto come Marzaa.

Lo youtuber e content creator barese partecipa alla Kings League italiana con la squadra TRM Fc, di cui è presidente.

Il 5 dicembre, come il resto dei presidenti della Kings League Italia, anche Marza svelerà le scelte per la sua squadra.