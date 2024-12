"Khephren è più forte di me": l'altro Thuram fa doppietta, Marcus resta a secco ma è l'unico a vincere

Juventus vs Fiorentina

Il centrocampista della Juventus si è sbloccato contro la Fiorentina, firmando le sue prime reti italiane. Ma l'unico a sorridere è il fratello.

Marcus Thuram lo ha detto e ridetto. Più volte. E ogni volta non è stato preso troppo sul serio. Perché diciamocelo: com'è possibile che un giovane centrocampista sia più forte del capocannoniere della Serie A, elemento decisivo nella cavalcata Scudetto dell'Inter?

Quel "Khephren è più forte di me", Thuram senior lo ammise a noi di GOAL in tempi non sospetti, quando il fratellino ancora giocava nel Nizza. E poi lo ha ripetuto qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport, scherzando sul fatto che "può imparare dal papà e poi dal fratello, è fortunato".

La realtà ha fin qui detto altro, e non c'è da stupirsi: Marcus Thuram è un imprescindibile della favorita della Serie A, Khephren Thuram un elemento che cerca il proprio posto al sole in una squadra - la nuova Juventus di Thiago Motta - che ha fatto degli alti e bassi il proprio marchio di fabbrica. Ma per un weekend i ruoli si sono ribaltati.