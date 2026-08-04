Kessié alla Juventus si può fare? I bianconeri devono fare spazio a centrocampo: le possibili cessioni, da Miretti a Koopmeiners

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Dopo i colpi in attacco ora la Juventus deve sistemare gli altri reparti.
Tra questi c'è il centrocampo dove Spaleltti sta provando a rilanciare i brasiliani Arthur e Douglas Luiz, ma molti giocatori restano in uscita.
Chi invece potrebbe arrivare, peraltro a parametro zero, è Franck Kessié. L'ex di Milan e Atalanta spinge per tornare in Italia e aspetta la Juventus.
Ma cosa serve per vedere l'ivoriano in maglia bianconera?