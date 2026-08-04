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kessieGetty Images
Lelio Donato

Kessié alla Juventus si può fare? I bianconeri devono fare spazio a centrocampo: le possibili cessioni, da Miretti a Koopmeiners

Calciomercato
Juventus

Il centrocampista ivoriano vuole tornare in Serie A e spera ancora nella Juventus, che però prima di affondare per Kessié deve sfoltire la rosa. Sono tanti i giocatori in uscita nel reparto.

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Dopo i colpi in attacco ora la Juventus deve sistemare gli altri reparti.

Tra questi c'è il centrocampo dove Spaleltti sta provando a rilanciare i brasiliani Arthur e Douglas Luiz, ma molti giocatori restano in uscita.

Chi invece potrebbe arrivare, peraltro a parametro zero, è Franck Kessié. L'ex di Milan e Atalanta spinge per tornare in Italia e aspetta la Juventus.

Ma cosa serve per vedere l'ivoriano in maglia bianconera?

  • QUANTO CHIEDE KESSIE

    Come detto sopra Kessié è attualmente svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Ahli.

    Il centrocampista è pronto ad abbassare le sue pretese economiche sull'ingaggio pur di tornare in Serie A, dove ha fatto benissimo con Atalanta e Milan.

    La richiesta di 6 milioni per quattro anni è comunque ancora troppo alta per la Juventus, che non può spingersi oltre i 4,5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Ovvero la stessa cifra che guadagnano Locatelli e McKennie.

    Il punto è ovviamente economico ma anche di equilibri da rispettare all'interno dello spogliatoio.


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  • PRIMA LE CESSIONI A CENTROCAMPO

    In ogni caso, prima di procedere con l'eventuale ingaggio di Kessié, la Juventus deve sfoltire la rosa.

    Al momento infatti sono molti i giocatori in esubero soprattutto a centrocampo, anche se Spalletti sta cercando di rilanciarne qualcuno.

    Douglas Luiz, ad esempio, alla fine potrebbe restare mentre sembra più complicata la conferma dell'altro brasiliano Arthur per il quale però al momento non ci sono offerte concrete.

    La Juventus ha dunque bisogno di fare spazio a Kessié: ma chi partirà?

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  • CHI PARTE: DA MIRETTI A KOOPMEINERS

    I bianconeri hanno appena piazzato Adzic in prestito al Sassuolo.

    Poi sarà la volta di Fabio Miretti che sembrava vicino al Bologna e non rientra nei piani di Spalletti, così come Teun Koopmeiners.

    L'olandese ha avuto parecchie occasioni anche come difensore ma alla Juventus non ha mai convinto. Di fronte ad una buona offerta l'olandese verrebbe ceduto senza troppi ripensamenti.

    Leggermente diverso il discorso che riguarda Khephren Thuram. Il francese era stato messo sul mercato con l'obiettivo di fare registrare una buona plusvalenza. Ma attualmente è infortunato dunque per lui non sono arrivare offerte concrete.

    Kessié, intanto, attende ma il suo ingaggio sarebbe possibile solo con la cessione di almeno due tra Miretti, Arthur e Koopmeiners.

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