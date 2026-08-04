Kessié alla Juventus si può fare? I bianconeri devono fare spazio a centrocampo: le possibili cessioni, da Miretti a Koopmeiners

I bianconeri hanno appena piazzato Adzic in prestito al Sassuolo.

Poi sarà la volta di Fabio Miretti che sembrava vicino al Bologna e non rientra nei piani di Spalletti, così come Teun Koopmeiners.

L'olandese ha avuto parecchie occasioni anche come difensore ma alla Juventus non ha mai convinto. Di fronte ad una buona offerta l'olandese verrebbe ceduto senza troppi ripensamenti.

Leggermente diverso il discorso che riguarda Khephren Thuram. Il francese era stato messo sul mercato con l'obiettivo di fare registrare una buona plusvalenza. Ma attualmente è infortunato dunque per lui non sono arrivare offerte concrete.

Kessié, intanto, attende ma il suo ingaggio sarebbe possibile solo con la cessione di almeno due tra Miretti, Arthur e Koopmeiners.