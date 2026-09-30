Kelly ha perso il posto alla Juventus: perché Spalletti gli preferisce Lucumí in difesa

Il mondo di Lloyd Kelly si è ribaltato in poche settimane. Sì, l'inglese è ancora alla Juventus. E sì, continua a essere tenuto in considerazione da Spalletti. Ma in un senso diverso rispetto alla passata stagione.
Kelly, fondamentalmente, ha perso il posto nell'undici base bianconero. Le previsioni estive si sono verificate: Jhon Lucumí è arrivato dal Bologna e gliel'ha soffiato da sotto il naso, diventando la prima opzione dell'allenatore al fianco dell'intoccabile Bremer.
I motivi del cambio di rotta difensivo della Juventus ci sono. E sono stati dibattuti anche al momento dell'acquisto di Lucumí. Il campo, alla fine, li sta confermando nella pratica.
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