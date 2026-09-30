Kelly ha perso il posto alla Juventus: perché Spalletti gli preferisce Lucumí in difesa

Lo stesso Spalletti si era già lamentato di questo aspetto dopo un 1-1 deleterio contro il Verona: col senno di poi, un pareggio determinante per lasciare la Juventus fuori dalla Champions League.

In quell'occasione era stato Bremer a effettuare un sanguinoso disimpegno sbagliato, consentendo ai veneti di recuperar palla e a Bowie di andare a segno per il momentaneo 0-1. Ma l'allenatore bianconero aveva puntato il dito più in generale, includendo nel discorso anche Kelly.

"Bremer e Kelly sono due grandi difensori dal punto di vista di qualità individuale - diceva dopo quella partita a Sky - nel duello sono molto bravi. Nell’impostare invece concedono qualcosa. Sono aspetti con cui dobbiamo convivere".

Così, sempre a Sky, parlava invece Spalletti di Lucumí dopo l'amichevole in famiglia di agosto contro la Next Gen:

"Nei limiti del possibile abbiamo cercato calciatori funzionali e forti: Lucumì è sicuramente così, a livello altissimo nel ruolo. Abbiamo anche speso un po' di soldini con lui. Vogliamo migliorare la doppia posizione dentro la squadra perché per il campionato che sarà abbiamo bisogno di più calciatori che possano lottare per guadagnarsi il posto".