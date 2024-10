Kean non gioca Genoa-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica, perché l'attaccante viola non è a disposizione di Palladino

L'ex bianconero non è partito assieme alla squadra alla volta di Genova, dove la Viola scenderà in campo giovedì: la motivazione

Moise Kean non c'è. L'attaccante della Fiorentina non è a disposizione di Raffaele Palladino per la gara che i viola disputeranno domani, giovedì 31 ottobre, in casa del Genoa con calcio d'inizio alle 18.30.

A riportarlo è il portale specializzato Firenzeviola.it, secondo cui l'ex attaccante della Juventus non è partito per Genova assieme al resto della rosa della Fiorentina: dunque, indisponibilità certa.

L'assenza di Kean segue di pochi giorni una delle notti più belle vissute dal giocatore con la maglia della Fiorentina: quella della doppietta di domenica sera e del clamoroso 5-1 inflitto dai gigliati alla Roma.