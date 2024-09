Cosa ci fa Kate Beckinsale a Como: è al Sinigaglia per la partita contro il Verona

Non solo Gué Pequeno: anche l'attrice Kate Beckinsale presente a vedere Como-Verona: perché è allo stadio.

Come già avvenuto in passato nelle partite casalinghe del Como, a "rubare" la scena non è solo la partita e i giocatori in campo ma anche i personaggi famosi presenti sugli spalti.

Ad assistere al match odierno tra Como e Verona, allo stadio Sinigaglia, c'è Kate Beckinsale, famosa attrice britannica.

Prima del calcio d'inizio, ad intrattenere gli spettatori c'è stata l'esibizione del noto rapper, Gué Pequeno.

Non si può essere sorpresi di tutto ciò visto che fin da quando hanno acquisito il Como, i fratelli Hartono hanno portato una chiara linea di comunicazione e marketing in cui l'intrattenimento va di pari passo con il calcio.