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Kane England Croatia
Marco Trombetta

Kane sbaglia il rigore, poi ricalcia e fa goal: perché l'arbitro lo ha fatto ripetere

Coppa del Mondo
Inghilterra vs Croazia
Inghilterra
Croazia
H. Kane

Cosa è successo in Inghilterra-Croazia sul rigore di Kane: l'attaccante inglese aveva sbagliato, ma l'arbitro Turpin ha ordinato la ripetizione.

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Il rigore di Harry Kane è stato il primo vero episodio chiave di Inghilterra-Croazia.

Il bomber del Bayern aveva inizialmente sbagliato dal dischetto, ma ha avuto una seconda possibilità per segnare.

  • IL FALLO INGENUO DI MODRIC

    Al 10' un fallo ingenuo di Modric ha regalato un calcio di rigore all'Inghilterra.

    Il capitano della Croazia non vede l'arrivo di Madueke e lo colpisce in pieno nel tentativo di rinviare.

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  • PERCHE' IL RIGORE DI KANE E' STATO RIPETUTO

    Sul dischetto si è presentato lo specialista, Harry Kane, che però è stato ipnotizzato da Livakovic.

    Brutto, onestamente, il rigore calciato dal numero 9 inglese, ma per l'arbitro Turpin c'è qualcosa che non va.

    Dalle immagini, oltre all'ingresso anticipato in area di alcuni giocatori della Croazia, c'è soprattutto il piede di Livakovic che non è sulla linea al momento della conclusione di Kane.

    Per questo il direttore di gara ha ordinato la ripetizione. E questa volta Kane non ha sbagliato, spiazzando il portiere croato.

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