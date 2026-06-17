Kane sbaglia il rigore, poi ricalcia e fa goal: perché l'arbitro lo ha fatto ripetere

Il rigore di Harry Kane è stato il primo vero episodio chiave di Inghilterra-Croazia.
Il bomber del Bayern aveva inizialmente sbagliato dal dischetto, ma ha avuto una seconda possibilità per segnare.
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Il rigore di Harry Kane è stato il primo vero episodio chiave di Inghilterra-Croazia.
Il bomber del Bayern aveva inizialmente sbagliato dal dischetto, ma ha avuto una seconda possibilità per segnare.
Al 10' un fallo ingenuo di Modric ha regalato un calcio di rigore all'Inghilterra.
Il capitano della Croazia non vede l'arrivo di Madueke e lo colpisce in pieno nel tentativo di rinviare.
Sul dischetto si è presentato lo specialista, Harry Kane, che però è stato ipnotizzato da Livakovic.
Brutto, onestamente, il rigore calciato dal numero 9 inglese, ma per l'arbitro Turpin c'è qualcosa che non va.
Dalle immagini, oltre all'ingresso anticipato in area di alcuni giocatori della Croazia, c'è soprattutto il piede di Livakovic che non è sulla linea al momento della conclusione di Kane.
Per questo il direttore di gara ha ordinato la ripetizione. E questa volta Kane non ha sbagliato, spiazzando il portiere croato.